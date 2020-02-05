聯電(2303)2019年第四季本業獲利比去年第三季下滑，在業外利益高達9.36億元，比去年第三季的業外淨損5.32億元好轉挹注，單季歸屬母公司淨利為38.4億元，季增31%，每股獲利為0.33元。並推升2019年全年獲利達97.08億元，年增37.2%，全年每股淨利為0.82元，明顯優於前年的0.58元。

聯電今日舉行法說會公布上季財報，2019年第四季合併營收約為418.5億元，季成長10.9%；毛利率為16.7%，比前季之17.1%略減0.4個百分點；營業淨利20.18億元，季減19.6%；在業外大賺逾9億元挹注下，整體獲利為去年單季獲利最高，達38.4億元，每股獲利0.33元。

聯電去年也交出好的獲利成績單，2019年全年合併營收1482.02億元，年減2%；毛利率14.4%，比前年的15.1%下降0.7個百分點；代表本業獲利的營業淨利為46.9億元，年減19.1%；整體業外收益為10.46億元，比前年的業外虧損36.13億元明顯轉佳，全年每股盈餘達0.82元，年增約四成，主要即是業外利益之效益。

聯電總經理王石表示，2019年第四季，聯電將剛合併的日本USJC(Fab 12M)營收納入晶圓專工的合併營收。儘管面臨匯率的不利因素，晶圓專工營收仍達到418.5億元，季成長10.9%，整體的產能利用率也增加至92%，比第三季的91%上升；單季晶片出貨量為204萬片約當八吋晶圓，主要是由通訊和電腦市場領域所帶動。

(時報資訊)