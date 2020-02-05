聯電(2303)對第一季營運看法穩定，預期本季晶圓出貨量與上季持平，以美元計的平均銷售單價亦持平，以此推算，聯電預期2020年第一季美元營收與上季水準相當。

聯電今日舉行線上法人說明會，聯電總經理王石表示，展望2020年第一季，根據客戶的預測，來自於無線通訊和電腦周邊市場領域對晶片的需求穩定，整體業務前景維持穩健。隨著客戶未來新產品設計定案即將進入量產，預期聯電可望從5G和IoT的發展趨勢中，特別是無線設備以及電源管理應用上所增加的半導體需求中獲益。另外，聯電持續維持資本支出的紀律，2020年的資本支出預算為10億美元，以因應中長期客戶和市場的需求。

聯電總經理王石表示，由於公司持續嚴謹管控資本支出，2019年度創造了新台幣371億元的自由現金流，年增19%。在技術開發方面，聯電繼全球最小的USB 2.0測試載具通過矽驗證後，宣布更先進的22奈米技術也已就緒，這項技術承襲28奈米設計架構，且與原本的28奈米HKMG製程相較，縮減了10%的晶粒面積、並且擁有更佳的功率效能比，以及強化射頻性能等優勢。

聯電預期本季的晶圓出貨量與產品價格與上季持平，毛利率約在15%，產能利用率約為九成。去年第四季合併營收新台幣418.5億元，約為13.9億美元；毛利率16.7%，晶圓製造產能利用率92%，28奈米晶圓營收佔比10%。

(時報資訊)