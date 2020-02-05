AOI檢測設備廠—牧德(3563)公布2019年財報，2019年稅後盈餘為8.52億元，年減34.25%，每股盈餘為20.01元，牧德董事長汪光夏表示，去年不是成功的一年，不過5G商機湧現，且公司佈局Mini LED用PCB檢測設備、Smart Camera、晶圓及封裝的全檢設備佈局發酵，且下半年還有兩項新業務，今年營運可望重回2018年高峰。

牧德今天下午舉行法說會，公布2019年財報，受到去年第4季半導體及COF出貨不如預期影響，牧德2019年合併營收為25.43億元，年減18.26%，營業毛利為16.38億元，合併毛利率為64.44%，年減5.19個百分點，稅後盈餘為8.52億元，年減34.25%，每股盈餘為20.01元。

渡過去年第4季營運谷底後，受惠於5G商機湧現，牧德營運重回成長軌道，1月合併營收為2.1億元，月增48.94%，年增2.2%，創下歷年同月新高。

牧德表示，雖然爆發新型冠狀病毒疫情，但客戶訂單未受明顯影響，受惠於5G相關應用及半導體產業發展，審慎樂觀看待第1季營運。

展望今年，汪光夏表示，今年上半年有四個成長動能，包括：5G帶動載板、類載板、軟板天線等、公司布局Mini LED用PCB檢測設備效益逐漸顯現，用於定位及簡單量測的Smart camera自去年第4季開始發酵，以及晶圓與封裝全檢機台佈局，下半年公司還會有兩項新業務，預估下半年會比上半年好，今年營運可望重回2018年高峰。

為增建新廠投入新市場，充實營運資金，牧德宣布將進行現金增資，預計發行普通股上限250萬股，汪光夏表示，此次增資希望股本膨脹幅度不超過5%，也強調，不會因為增資就將保留盈餘提高，去年獲利還是儘量能多配一些給股東。

(時報資訊)