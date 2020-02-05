武漢肺炎疫情嚴峻，影響旅遊業、航空業甚劇，傳出許多觀光業者已要大放無薪假（協商減少工時），勞動部表示，依照「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，實施減班休息前，雇主一定要取得個別勞工書面協議，而且約定的工資不得低於基本工資。

據外媒報導，國泰航空宣布，要求所有員工在未來幾個月內休三週的無薪假，恐怕會影響國泰航空台灣分公司員工。勞動部官員表示，目前已請地方勞動局瞭解狀況，他說，因應景氣因素實施減班休息，雇主一定要取得個別勞工書面協議，並且向地方勞動局處通報，通報內容要包括協議期間、減少的金錢等，「但不得低於基本工資」。

勞動部官員也說，針對遭減班休息的員工，勞動部提供「充電再出發訓練計畫」，提供事業單位職業訓練課程補助、受訓勞工則可以取得每小時158元補助，每月最高100小時。

勞動部官員提及，如未與勞工個別協商，就逕自減發薪資，可以勞基法處2萬至100萬元。

(中時 )