《金融》顏輝煌：今天外資在集中和櫃買市場共買超約5億元 17:222020/02/05 時報資訊 任珮云 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新台幣本周在亞幣中偏強，央行外匯局長顏輝煌今天表示，今天外資在台股的集中和櫃買市場合計是買超約5億元新台幣。 據統計，今日外資(不含外資自營商)在集中市場賣超5.3887億元，但在OTC則是買超10.82億元。 顏輝煌指出，央行會隨時關注市場，市場資金若有大量進出，有必要時，央行會維持市場穩定。2月以來外資在台股仍是賣超，1月也是賣超。FINI目前有8000多家，比較積極交易約20多家，每天買進賣出都有，頻繁進出。 (時報資訊) #賣超 #外資 #外匯局 #買超 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 20:222020/02/03 財經 恐慌氣氛蔓延 2020首見資金全線撤守亞洲 22:502020/02/03 財經 瑞銀、貝萊德喊進新興市場股票 23:002020/02/04 財經 瑞銀、貝萊德 喊進新興股票 減碼美股 04:102020/02/05 全球財經 《外資》外資變心擁金釵，首選3佳麗 11:252020/02/05 財經 《金融》元月外匯存底4791.31億美元，再創歷史新高 16:482020/02/05 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 華為抗美太激勵！ 陸手機品牌獵殺台IC設計大廠挖人才 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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