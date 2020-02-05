新台幣本周在亞幣中偏強，央行外匯局長顏輝煌今天表示，今天外資在台股的集中和櫃買市場合計是買超約5億元新台幣。

據統計，今日外資(不含外資自營商)在集中市場賣超5.3887億元，但在OTC則是買超10.82億元。

顏輝煌指出，央行會隨時關注市場，市場資金若有大量進出，有必要時，央行會維持市場穩定。2月以來外資在台股仍是賣超，1月也是賣超。FINI目前有8000多家，比較積極交易約20多家，每天買進賣出都有，頻繁進出。

(時報資訊)