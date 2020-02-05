嘉義市教育處今天辦理各級學校、教育機構防疫措施暨物資需求擴大會議，會中並感謝水電行負責人林怡華捐贈95度酒精1000公升，讓各校消毒物資不虞匱乏，持續加強校園消毒。

嘉義市教育處長林立生表示，嘉義市政府提出學校防疫流程草案，現場與各校校長、幼兒園長、老師與校護、補教業者討論；內容涵蓋學生在家中的健康自主管理；師生在校時的防疫因應之道等，提供清楚的流程與教戰手則，大家一起積極防疫。

林立生指出，除校園防疫作業流程，提供各校參考外，教育處也將同步製作學生健康管理護照，請學生每日上學前及晚間各量1次體溫，並將量測結果確實登錄於管理護照中，讓防疫工作確實落實。

嘉義市衛生局長張耀懋列席表示，目前學生進入校園不用強制配戴口罩，並已與教育處一起控管各校港澳入境的師生情形，避免防疫漏洞發生。

在防疫措施暨物資需求擴大會議中，林立生特別感謝水電行負責人林怡華、熊千綺夫婦，在消毒用酒精短缺時刻，無償提供每瓶5公升的95度酒精原液共200瓶，給嘉義市國中小學與幼兒園，讓消毒工作可以更順利進行。

林怡華指出，防疫要大家一起來，面對武漢肺炎嚴峻疫情，就是要大家一起守護台灣，因此，特別採購1200公升的95度酒精，其中1000公升分裝成200瓶，捐贈嘉義市政府進行校園消毒，其餘200公升將捐給弱勢團體消毒。

(中時電子報)