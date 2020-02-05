元宵節素有小過年之稱，為確保民眾元宵期間的飲食衛生安全，讓消費者吃得健康安心，南投縣政府衛生局於年節前派員至傳統市場、超市販售等地，進行元宵及湯圓等12件產品抽驗和稽查輔導，今5日特公布檢驗結果，均符合規定。

衛生局也呼籲消費者於選購冷凍（藏）湯圓時，應注意檢視保存溫度，並查看販售場所的保存設備溫度，是否符合，以保持產品的品質及防止變質。建議選擇無餡小湯圓取代包餡元宵，勿用油炸，可採蒸、煮方式烹調，湯頭選用清湯或低糖甜湯，以減少熱量攝取，小撇步讓大家在元宵節吃得愉快又無負擔。

此外，衛生局也提醒業者，現場手工製作的散裝湯圓，應留意現場工作人員手部衛生，雙手不得有傷口、留指甲、塗指甲油、配戴飾品、手錶，並需穿戴乾淨的衣帽；盛裝湯圓的容器及工作檯面、天花板、牆壁、地面應保持清潔乾淨；完整包裝要清楚標示有效日期。如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽衛生局服務專線049-2231994。

(中時 )