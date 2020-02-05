遠東航空積欠員工去年12月薪資，遭台北市勞動局重罰150萬元，而限期仍未給付又再挨罰150萬元，目前勞動局針對遠航欠薪案已累罰遠航300萬元，勞動局表示，目前還沒接獲發放薪資，近期將會對1月薪資進行勞檢，將再視情況開罰，勞動局長陳信瑜5日至遠航公司對員工進行勞資會議。

北市勞動局長陳信瑜表示，將對遠東航工公司員工關切，在5日上午10點至遠航公司與勞資會議勞方代表6人及員工22人，共28人進行對話。 陳信瑜指出，遠航目前仍有840餘位員工堅守崗位，期盼遠航復飛可能，但歷經遠航停飛及未發薪事件後，員工普遍關心領取失業給付資格、協助轉業方案、歇業認定要件、工資墊償範圍、事業單位應發放資遣費之情事等勞動權益。

勞動基準科科長陳昆鴻表示，遠航積欠去年12月份薪資4700多萬元沒有提出給付證明，勞動局22日再重罰遠航150萬元，累計罰遠航300萬元，而今（5日）將是1月份發薪日，目前還沒接獲發放薪資，未來將針對1月薪資進行勞檢，將再視情況開罰。

陳信瑜說，將親自擔任與勞方對話窗口，回應勞方關注之勞動權益，並說明勞工可透過勞方代表彙集全體員工訴求，透過勞資會議形式向公司提出協商或向本局提出勞資爭議調解，另因應員工轉職可能，將統計員工轉業需求以辦理媒合活動，協助勞工轉職或轉業。

ˇ 陳信瑜強調，北市就業服務站已設置單一窗口協助遠航勞工辦理失業認定、求職等服務，凡依據勞動基準法第11條、13條但書、14條及第20條規定終止勞動契約，皆可以據就業保險法第11條規定請領失業給付，提醒勞工朋友注重自身權益。

(中時 )