出口、博弈股上揚帶動港股三連揚 全日收漲110點 17:292020/02/05 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前晚（4日）美股三大指數持續回升，帶動亞太股市早盤普遍上揚。加上大陸國家衛健委指有藥物能有效抑制新型冠狀病毒，刺激港股5日早盤開高193點，報26,869點。早盤包括騰訊、濠賭股及醫藥股表現不俗，推動恒指大盤最多漲251點，報26,926點。之後，大陸公布1月份財新中國服務業PMI為51.9，創四個月最低，影響港股升幅進一步收窄。 截至5日收盤，恒指收報26,786.74點，上漲110.76點，漲幅0.42％。 (工商 ) #早盤 #大陸 #港股 #恒指 #三連揚 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 港股開低 恒指開盤跌123點 10:072020/02/03 財經 《港股》跌深反彈，恆指漲0.41％ 10:172020/02/03 財經 《類股》美食-KY殺破百元，觀光類股續墊後 11:082020/02/03 財經 《日股》陸股重挫，日股早盤跌0.96％ 11:252020/02/03 財經 陸股早盤重挫 滬指午間收跌逾8％ 11:522020/02/03 財經 港股早盤震盪收小漲 12:552020/02/03 財經 港股震盪收紅 恒指收盤漲44點 16:412020/02/03 財經 《港股》恆指收漲0.17％，科網、醫藥股走高 16:482020/02/03 財經 《台北股市》盤中焦點股：立積、貿聯-KY、國巨、大毅、欣興、毛寶 10:342020/02/04 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 華為抗美太激勵！ 陸手機品牌獵殺台IC設計大廠挖人才 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。