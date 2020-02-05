前晚（4日）美股三大指數持續回升，帶動亞太股市早盤普遍上揚。加上大陸國家衛健委指有藥物能有效抑制新型冠狀病毒，刺激港股5日早盤開高193點，報26,869點。早盤包括騰訊、濠賭股及醫藥股表現不俗，推動恒指大盤最多漲251點，報26,926點。之後，大陸公布1月份財新中國服務業PMI為51.9，創四個月最低，影響港股升幅進一步收窄。

截至5日收盤，恒指收報26,786.74點，上漲110.76點，漲幅0.42％。

(工商 )