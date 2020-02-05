前英國首相卡麥隆搭乘從紐約飛回倫敦的飛機，與他隨行的還有保鏢，然而這個保鏢太糊塗，竟然在上廁所的時候，把重要的隨身行李忘記在廁所裡，他所忘記拿的物品包括卡麥隆的護照，以及自己的配槍。當其他乘客上廁所時發現這些槍，以為機上有恐怖份子，引發一陣恐慌。

路透社報導，前英國首相卡麥隆先前訪問美國紐約，在返國時，紐約大都會的警察人員也護送他回倫敦，結果這位糊塗保鏢引發了飛機安全事件。

《太陽報》援引在場的其他乘客的話說，當時飛機還在等待起飛，這期間一名上廁所的乘客發現留在廁間的手槍，他急忙通報機長，也引發了其他乘客的騷動。

一位乘客的話說：「機長與其他人員證實發現了一支槍，這嚇壞了所有人。」

所幸機長很機警，立即意識到這是警用槍支，應該是警方人員遺落的，他也知道機上有卡麥隆這位貴賓，很快就得到答案。

機長隨後為了讓乘客放心，告訴其他乘客槍支的主人是紐約大都會的警察，現在槍支已經交還給了。但是有幾名旅客驚魂甫定，他們認為即使是安全人員，也不應在飛機上佩槍，為此還溝通了好一陣子。

紐約大都會警方表示，他們對此事極為重視，並已展開內部調查。警方聲明中說：「我們得知2月3日飛往英國的航班發生的事件，有關人員已被懲處。」

英國航空公司表示，他們遵循民航安全規定，該規定允許警察在特定的情況下攜帶槍支在飛機上。

保守黨的卡麥隆，在2016年自請辭去英國首相職務，原因就是英國脫歐問題，他當時認為英國人不會希望離開歐盟，公投對他有利(之前幾次公投結果都對他有利)，結果這一次他輸了，他只能辭職，之後的英國脫歐問題一直持續至今。

卡麥隆也有糊塗健忘的記錄，他忘的是女兒。2012年，也就是他擔任總理兩年後，有一回他與8歲女兒在餐廳吃午餐，當他結完帳後直接離開餐廳，忘記女兒還在座位上，在15分鐘後才猛然想起，趕快返回餐廳領出女兒。

(中時電子報)