八里療養院喜迎元宵節，5日舉辦猜燈謎活動，吸引超過350位病友參加（八里療養院提供／戴上容新北傳真）

八里療養院喜迎元宵節，5日舉辦猜燈謎活動，吸引超過350位病友參加，由八里療養院長張介信親自主持活動與病友同樂，因應武漢疫情影響，大家要勤洗手且有呼吸道症狀者要戴口罩，現場氣氛熱鬧。

職能治療師陳杏蘭表示，在活動前就開始張貼燈謎題目讓大家感受過節氣氛及答題準備，也讓病人們在團體活動中討論燈謎的答案，活動現場準備豐富的獎品給猜對謎底的病人，病友搶答踴躍，即使沒有搶到答題機會或答錯的病人，也能得到鼓勵及感受到過節的溫馨和喜氣。

職能治療師張自強指出，舉辦各型活動是有其特別的用意，例如本次的元宵猜燈謎活動，除了可讓病人感受到季節的更替及享受喜慶外，更能增進病人們對時間的認知與定向感。

院長張介信表示，該院對精神疾病的醫療照護是全方位及多元化的，除了醫藥的常規治療外，更透過多元的復健治療模式來幫助病人恢復及提升生活功能。元宵節的猜燈謎及詩詞欣賞活動，藉以訓練病人的反應力、專注力與認知能力，更可幫助病人們腦力激盪以及因為答對題獲得禮物而增加自信心與成就感。

(中時 )