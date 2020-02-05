武漢肺炎疫情引發搶購酒精消毒，造成嚴重缺貨，酒廠開放銷售酒精，民眾也大排長龍，值得注意的是自行分裝的容器是否安全？東海大學化材系教授楊芳鏘5日表示，民眾落實勤洗手，不須搶購酒精用來消毒，且自行分裝若選錯容器材質，恐溶出有害物質，將適得其反。

東海大學化學工程與材料工程系教授楊芳鏘表示，藥用酒精是發酵製成，與工業用酒精不同，不但安全性高，甚至經稀釋後可飲用。但是酒精屬於有機溶劑，民眾自行分裝要注意容器材質，以免釋出有害物質。一般而言，PP（聚丙烯）及HDPE（高密度聚乙烯）等材質比較不怕有機溶劑，而使用玻璃材質最安全；至於常運用在寶特瓶、飲料瓶的PET（聚對苯二甲酸乙二酯）材質的容器，不適合用來分裝酒精。

市面瓶裝酒精用罄，容器可回收分裝，但常見的美妝品攜帶型小型容器，就不一定適合回收分裝酒精。楊芳鏘分析說，容器原內裝美妝品可能不含酒精或僅含少量酒精，並不一定適用回收來分裝酒精，提醒民眾小心。

楊芳鏘並提醒民眾，酒精最好不要大量儲存，稀釋量最好是能現泡現用，且酒精屬於易燃物，一定要遠離火源，放置於通風蔭涼處。

他強調，台灣民眾對疫情不用過度恐慌，遵行中央流行疫情指揮中心防疫宣導，平日落實個人衛生及勤洗手，以肥皂清洗手部，進出醫院等高度要求處所再做酒精消毒即可，一般消毒則使用消毒水及漂白水即可，目前還不需要搶購酒精。

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(中時 )