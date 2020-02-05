因出現武漢包機返台台商確診案例，陸委會今表明，5、6日兩天都不會安排湖北台商包機返台。大陸湖北省台辦副主任邢軍志同日對此表示，對於出現確診案例感到痛心，也強調登機前每人都有做過三次體溫測量。他指出目前約有900台灣人提出返台請求，其中還有罹癌患者，很多人心急如焚，「希望台灣方面充分理解臺胞的心情和儘快返家的要求，予以積極配合，使運送工作儘快于近日內順利完成。」

湖北省台辦副主任兼發言人邢軍志5日接受新華社訪問時表示，對於包機返台台胞確診染病，感到痛心並對這位台胞表達深切慰問，祝他早日康復。

對於出現防疫漏洞，邢軍志解釋，每位返台者事先都有做出書面承諾，14天內沒有與確診或疑似病例接觸史，且每位乘客登機前，都接受了三次體溫測量和發熱排查，其中更有一人因登機前出現發熱症狀被勸留。

他呼籲，由於新冠病毒具潛伏期，為保證下一步運送作業安全，希望台灣盡快通報3日返台的確診病患詳細資訊，以例防疫檢疫措施，也希望近日要從武漢返台者如實報告健康情況，以確保不出現防疫漏洞。

邢軍志說，目前約有900個在湖北的台灣人提出返台請求，有的還患有嚴重疾病，譬如黃岡市有一位台胞患有癌症需要返台治療，連日來湖北台辦緊鑼密鼓統計、聯繫申請返台者的資訊，原定安排4個班次於5日、6日兩天運送，不料台灣不同意，他稱「聞訊後，台灣同胞深感失望，心急如焚」。

邢軍志說，組織分散的台胞從武漢乘坐春節加班機返台，已屬不易，台胞們也很不容易，希望台灣方面充分理解臺胞的心情和儘快返家的要求，予以積極配合，使運送工作儘快于近日內順利完成。

(旺報 )