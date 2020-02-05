玄武堂炸寒單行程表。（翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

邯戰堂炸寒單行程表。（翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

未受武漢肺炎疫情影響，台東元宵節最具震撼效果的「炮炸寒單爺」，將如期在本周六、日連炸20餘場次，台東市長張國洲表示，炸寒單的傳統習俗原本就有祛瘟疫的傳說，希望藉由肉身炸寒單及眾神遶境，為蒼生祈福，也祈求疫情早日平息。

2020台東元宵民俗嘉年華會活動即將登場，由於適逢武漢肺炎疫情蔓延，縣府防疫會議時有暫停舉辦的聲音，但是市長張國洲認為停辦茲事體大，決定如期舉辦，其中「炮炸寒單爺」在民間傳說中，日據時代台東常出現傳染病，寒單爺元宵節出巡，幫民眾驅魔求福，因此也希望藉此祈求疫情平息，還給老百姓健康環境。

台東炮炸寒單爺有玄武堂及邯鄲堂2個主辦單位，從8日起在台東市南京路廣場、市區商家各街道開炸，兩天共有20餘場次，8日下午1時在玄武堂有國際交換學生炸寒單文化交流體驗、主場為晚上7時南京路廣場、最後1場為15日晚上7時在台東海濱公園。

除了炮炸寒單爺以外，今年的元宵祈福遶境，天后宮8、9日兩天舉行，有50支陣頭隊伍參加，9日豐安宮主辦的大豐地區遶境則有46隊；台東縣議會也將於9日上午10時起邀請各宮廟陣頭演出，並入室內灑淨去厄，另於當天下午3點40分排安炮炸寒單表演。

台東縣環保局呼籲，元宵節活動期間會大量施放爆竹及煙火，將影響周邊區域的空氣品質，建議參與民眾戴口罩，並做好自主防護措施

(中時 )