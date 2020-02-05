農委會舉行美生菜封櫃啟航儀式，宣示成功拓展外銷新興市場。（張朝欣攝）

行政院農委會與雲林縣麥寮鄉農民合作，利用最先進的冷藏技術，將美生菜保鮮期從20日延長至28日，讓原本侷限於亞洲地區的外銷市場擴展至沙烏地阿拉伯，5日舉行封櫃啟航儀式，宣示成功拓展外銷新興市場。

「台灣萵苣啟航沙烏地阿拉伯」記者會5日在麥寮鄉舉行，由農委會主委陳吉仲、立委劉建國、雲林縣政府農業處長魏勝德等人共同主持，將1貨櫃20公噸的萵苣（美生菜）封櫃直送沙烏地阿拉伯，將在沙國當地通路上架販售。

陳吉仲表示，台灣蔬菜因含水量高，若未能完善採收後處理流程，以及精確掌握冷鏈關鍵技術，將影響農產品的到貨外觀、產品品質、國外買主採購意願，農委會為了輔導業者拓展中東與歐洲市場，研發系統性冷鏈技術，成功開拓長途航程市場新契機。

麥寮鄉果菜生產合作社理事長郭進展表示，為了拓展外銷市場，合作社與200多名農民契作美生菜，總面績約350公頃，每年產量約1200公噸，之前主要外銷日本、韓國、大陸，如今藉由保鮮技術的突破外銷至沙國，讓外銷市場更多元化。

雲林縣政府指出，雲林縣是台灣美生菜最主要的產區，產量占全國8成以上，將最新鮮的美生菜由產地封櫃直送，可增加更多元的國內外銷售通路，未來希望透過農民、政府、企業共構的新產銷模式，持續為雲林農特產品爭取更多的訂單。

(中時 )