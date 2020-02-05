外資熱錢109年持續愛台灣！金管會5日公布最新外資動向，109年1月單月淨匯入12,896億美元，約新台幣387億元，累計淨匯入水位持續上升至2,148.895億美元。

金管會統計，108年12月外資及陸資合計淨匯入逾38,38億美元，累計108年全年外資淨匯入158,85億美元（約新台幣4,783億元），創下104年以來外資淨匯入新高，今年外資持續匯入台灣，但力道已明顯縮小。

據金管會統計，109年1月份境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約12.91億美元；陸資累計淨匯出約0.014億美元。

在累計淨匯入部份，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人截至109年1月31日止累計淨匯入約2,147.02億美元，較去年底增加約12.91億美元；陸資截至109年1月31日止累積淨匯入約1,875億美元，較108年12月底累計淨匯入1.889億美元，減少約0.014億美元。

而外資買進上市股票總金額約新臺幣6,000.94億元，賣出上市股票總金額約新臺幣6,430.91億元，外資累計賣超上市股票約新臺幣429.98億元、累計買超上櫃股票約新臺幣65.38億元。

陸資部份，累計買超上市股票約新臺幣3.66億元、累計賣超上櫃股票約新臺幣3.61億元。

(工商 )