警政署長陳家欽5日到蘆竹警分局南崁派出所了解防疫狀況。（賴佑維攝）

警政署長陳家欽5日到蘆竹警分局南崁派出所了解防疫狀況，針對員警急需口罩問題。陳家欽說，已向中央反映，希望盡快提供足額口罩，讓員警執勤更安全。

陳家欽視察南崁派出所時，還有員警負責量測體溫，再以酒精消毒液噴灑雙手後，才進到所內頒發加菜金，並由所長陳頤駿代表領取，隨即與同仁進行半小時座談。期間包含討論防疫措施，他除了提示相關要領外，也聆聽基層意見。

因警方在武漢肺炎防疫中，負責協助監控民眾居家隔離、檢疫狀況，陳家欽表示，員警從選舉勤務結束後，一路忙春安到現在防疫，相當辛苦，因此除了視察防疫，也向第一線人員打氣。他也提醒員警，要與衛生、民政單位做好相關防護。

因員警日前反映口罩不足，六都警察每人配發不到1片的量，陳家欽說，因為口罩由中央統一發配縣市衛生局，再分配給醫院、警消等，因此有的警察局領比較多，有的比較少。口罩數量不足的狀況，已經向中央反映，希望盡快提供足額口罩，維護基層員警的健康。他也提醒，執行防疫相關工作，務必攜帶口罩。

(中時 )