隨武漢肺炎疫情延燒，第一線員警天天接觸人群，台中市太平警分局為加強防疫工作，除於所屬各駐地明顯處張貼防疫宣導海報外，並添購酒精洗手液、口罩及額溫槍等，另辦公處所、民眾洽公區等環境消毒，連應勤裝備都逐一以酒精清潔液擦拭消毒，讓民眾洽公無後顧之憂。

太平警方表示，防疫視同作戰，警方與市政府衛生局配合，除協助防疫宣導，包括，警察志工、民防、義警等協勤民力，於超商、傳統市場及各大賣場等人潮聚集處，協助發放宣導防疫圖卡，以加強民眾防疫觀念。

太平警方防疫升級總動員，於分局各駐地也準備酒精清潔液、口罩及額溫槍等防疫物品，提供執勤員警執行各項勤務使用。另各辦公廳舍及民眾洽公區全面清潔，利用消毒水、酒精清潔液等擦拭，連自身應勤裝備、巡邏汽（機）車及公文夾，逐一消毒。

遇到民眾入辦公處所洽公，警方貼心量額溫、提供防疫清潔物品供消毒之用，做好防疫工作，警方也呼籲民眾應勤洗手，注意呼吸道衛生，如有發燒、無力、乾咳，逐漸出現呼吸困難等症狀，應配戴口罩並儘速就醫，落實個人防疫措施及自主管理。

(中時 )