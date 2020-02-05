台中捷運延伸到彰化波段不斷，彰化縣政府5日召開協調會，原路線和東移路線陷入拔河，各有各地堅持。（彰化市東區發展促進會提供／吳敏菁彰化傳真）

台中捷運延伸到彰化肩負帶動繁榮的期待，彰化縣政府呼籲不能再等了，堅持原路線。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市東區發展促進會到彰化縣政府遞交陳情書，強調唯有捷運東移，才能透過土地徵收，再造彰化市東區都市計畫，帶動場站開發。（吳敏菁攝）

台中捷運延伸彰化路線陷入拔河，彰化市東區發展促會同布向彰化市公所、彰化縣政府遞交陳情書，堅持唯有東移才能透過東區都市計畫，帶動場站開發，縣府也在5日召開協調會，強調只有維持原路線，才能加速工程進行，彰化市民不能再等下一個8年時間。

台中捷運綠線延伸到彰化波折不斷，繼去年彰化市公所在交通部審議，提出走聖安路，帶動彰化市大東區後，整個案子被退件，交通部要求整合地方意見再審議之後，彰化市東區發展促進會更進一步，陳情還要更往東移，直接駛近彰化市快官，把原來幅形路廊，拉成幾進90度的轉折。

彰化市東區發展促進會副召集人張育彬表示，東區都市計畫快20年都沒通過，卡在市地重劃，唯有捷運東移，才能透過重大公共建設，採取土地徵收，進行商業、住宅土地的重新分配，原路線只是「擦邊球」，走的違章工廠雜錯的稻田，沒有進入東區9萬人口居住區域。

工務處強調，捷運延伸歷經3任縣長，8年才有所突破，攸關彰化市百年重大工程，不能再等，若沒中央支持，地方政府根本無力負擔，越早定案越有機會動工，呼籲摒除異見，儘速凝聚共識。

工務處表示，原路線跨烏溪於彰化縣境內沿金馬路設2站，與鐵路高架化後的金馬站和彰化縣捷運鹿港線共構。若東移，建物拆遷、財務面將暴增80億，技術面更無法克服，希望再整體路網架構下，將「彰南路」規劃為鹿港延伸線之範圍，用適合彰化運量的捷運系統，深入彰南路提供服務。

(中時 )