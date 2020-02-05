香港近期公立醫院因人手不足，市民轉至私家診所求診，但許多私人診所卻因缺乏口罩而無法應診。（圖／東網）

武漢肺炎蔓延，醫療資源短缺可能使疫情雪上加霜。香港近期公立醫院因人手不足，市民轉至私家診所求診，但許多診所卻因缺乏口罩而無法應診，預估未來會有400間私人診所因此被迫停業。香港醫學會表示，目前疫情已出現本地傳播，如果爆發社區群聚感染，市民又無法到診所就診，情況會更危險。

據《東網》報導，香港醫學會會長何仲平指出，已有部分診所在門口貼出告示，表明因防護裝備不足而無法應診，其他診所也反映口罩存貨即將耗盡。香港政府早先向私人醫生提供的3萬個口罩已到貨，正計劃抽籤分配，預計只能維持1周餘時間。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超形容，3萬個口罩只是杯水車薪，目前疫情擴散，如果爆發社區感染，市民又未能到診所求診，情況會更危險。

報導說，醫學會有700名醫生表示有意購買口罩，而且目前已在南韓找到逾2萬個N95口罩應急，希望口罩生產量未來可提升，或是疫情受控會令情況好轉。

醫學會副會長鄭志文表示，1盒口罩只可使用約10日，政府在口罩供應上沒有任何統籌和協調，私家醫生難從私人市場找到穩定供應，估計未來兩星期有約400名醫生沒有口罩使用。

報導說，在屯門啟豐商場內9間私人診所已有3間貼出停診公告，明言是診所防疫設備不健全。一位戴手套及口罩出門的陳姓女士稱，公院及診所均有限度應診，惟有小心保護自己不生病，笑言「一旦中招惟有等死」。她批評政府應對疫情拖泥帶水；另有市民表示生活大受影響，診所停診對市民造成不便，疫症當前惟有「自救」，勤戴口罩及注重清潔。

另一位帶孫子用餐的謝女士則表示，會減少出門，以免發病時求助無門，如果到處都無法看診，只能被迫去看急診，急診室可能會爆滿。

(中時電子報)