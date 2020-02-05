幸福住宅竣工即將交屋，台東縣長饒慶鈴前往視查，對工程品質及進度表示肯定。（莊哲權攝）

由台東縣政府斥資興建的300戶平價幸福住宅，即將於2月底起陸續交屋，縣長饒慶鈴今天視察時，對於施工品質及進度表示肯定，她允諾，後續交屋相關流程，將提供一站式服務，代書費用也由縣府支付，並贈送每戶承購戶2萬元等值的入厝紅包。

延宕約4個月的幸福住宅已經竣工，美輪美奐社區令人耳目一新，部分住戶更可遠眺太平洋，或與史前館公園為鄰，饒慶鈴今天上午由建設處長許瑞貴、建築師鍾昇遠等人陪同，以隨機方式抽樣勘查，對施工品質與社區環境非常肯定，她感謝包商努力趕工，品質沒打折，但對於部份缺失與住戶意見，則希望能在最短時間內改善。

饒慶鈴表示，在入住及交屋過程中，縣府將委託代書提供1站式服務，並動用預備金1000萬元支付代書費用，及贈送每戶流理台、除油煙機、家具用品等，價值約2萬元的入厝紅包，由承購戶自選；另外，周邊環境及聯定道路規畫，第1階段也將花1500萬進行施作，請住戶放心，住進來一定會很幸福。

幸福住宅位在台東市康樂火車站、台灣史前文化博物館旁，由縣府出資8億元，並利用縣有土地興建，每戶售價依坪數不同，約230萬元至406萬元，約低於市價3至4成左右，幫年輕人及經濟較弱勢族群買「起家厝」。

工程自2017年8月15日動工，原定2019年10月完工並交屋，但因承包商與下游包商糾紛、天候等因素，延宕至今年2月底陸續交屋。

(中時 )