紐西蘭南島最南端的南地大區（Southland）廣闊平原，近日遭豪雨重創，農田幾乎全部泡在水中，導致路基流失，對外聯繫全面中斷。當局緊急疏散超過2千民眾，國家氣象局甚至史無前例，發布紅色暴雨警報。

國有氣象局去年5月起，在氣候警示中，增加最高的紅色暴雨警報，這是設立以來頭一次使用。該局表示，提升到紅色等級，主要著重對居民的影響。道路遭沖刷，民眾被切斷對外聯繫，猶如身陷孤島，暴雨對道路體系的衝擊，恐將對社區造成風險。

由於豪雨成災，當局周二已自南島西南部的菲奧德蘭，撤離大批登山客與觀光客。

南地大區農民則忙著以水上摩托車或小船，把牲口趕到地勢較高的地方。一位民防官員坦承，牲口損失無法避免，因為牠們無處可去。

在馬陶拉，大水逼近當地的造紙廠，引發當局憂慮，因為工廠存放的化學原料，一旦遇水將排放大量有毒氨氣，對環境和人體都將造成傷害。

(中時 )