為避免武漢肺炎疫情擴大，各級學校延後開學，但學生反而集中密閉空間如補習班、安親班等，健康風險有增無減，補教業者要求學生一律戴口罩、老師授課也戴口罩。台南市教育局今天下午稽查補習班、安親班防疫措施，針對防疫工作未落實者會要求立即或限期改善，仍未改善者將公布該機構或幼兒園名稱，落實防疫與守護學童健康的決心。

教育局今天下午會同衛生局進行防疫稽查，實地了解補習班、幼兒園、安親班的防疫措施是否確實到位，本次稽查以疾病監測與疫情處理、常規防疫措施、衛教宣導、防疫物資管理使用四大項目為重點。共稽查13家補習班、1家幼兒園、5家安親班，現場稽查結果，業者均有落實體溫量測、班舍消毒、建立師生旅遊史、製作防疫文宣並張貼在明顯處進行防疫與衛教宣導，也有建立政府供應備用口罩的領用及使用管理名冊備查。

教育局長鄭新輝表示，雖然台南目前並未有確診病例，但潛在傳染風險仍應審慎看待，做好個人衛教與自主健康管理宣導，以及將病毒阻絕於上課場域之外防疫工作，是防疫2項重點工作。

台南市補教協會理事長方俊尹表示，由於補習班是密閉空間，考量學生、老師健康安全，目前補習班一律要求師生上課、自習均需戴口罩，協會已通告補教業配合落實防疫，與教育局也有Line群組隨時聯繫，但現在面臨的就是口罩比較不足，全國補教協會請中央協助，中央也答應給各補習班1盒。

教育局指出，此次防疫稽查專案優先於火車站周邊人數多、出入人員較複雜，群聚感染高風險的大型補習班為對象，安親班則會全面稽查，針對240所私立幼兒園，開始上課者也會逐一進行訪查，並要求負責人做好防疫。對於口罩需求，2月3日已發放給私幼第一波防疫備用兒童口罩879盒，4萬3950片，公幼開學後，也將協助持續供應。

(中時 )