枋寮養殖戶蔣坤龍（左）有感「養殖危機」，主動找學校合作萃取石斑的蛋白質加工研發保養品、保健食品等，試圖開發養殖業的第二春。（謝佳潾攝）

近年因中國大陸也在養殖石斑魚，導致台灣石斑外銷價格只跌不漲，加上非洲豬瘟爆發後，魚骨等殘留魚體不能再做豬飼料，枋寮養殖戶蔣坤龍有感「養殖危機」，主動找學校合作萃取石斑的蛋白質加工研發保養品、保健食品等，試圖開發養殖業的第二春。

蔣坤龍養石斑20餘年，養過許多品種，養殖經驗非常豐富，但仍不敵大環境的變遷，不管是政治局勢影響，或是中國大陸養殖石斑成功、在價錢與產量上不需靠進口等因素，都導致台灣石斑的外銷難度攀升，養殖戶的獲利下滑。

蔣坤龍指出，養殖業會變成夕陽產業，除因外銷利潤變低外，非洲豬瘟也是因素之一，因為不少養殖戶會用魚骨、內臟等殘留魚體製成豬飼料販售，算是多個副業，但豬瘟爆發後，這些東西被規定不能再做成飼料，消息一出，養殖戶彷彿受到雙重打擊。

他說，近年大環境的劇變，讓他不得不意識到「養殖危機」，而因加工飼料的經驗讓他深信「廢棄物也能變黃金」，所以決定轉型加工高附加價值的商品，如化妝品、健康食品等。而他為了開創養殖第二春，主動找學校合作萃取石斑的蛋白質加工研發。

他說，目前仍處於研發階段，暫時的成品有面膜、修護保養品、洗髮乳、沐浴乳等，其實研發產品不是問題，比較擔憂的是之後的銷路，大眾多喜歡國外進口的商品，但他想告訴大家，台灣原產的產品也很優質。

(中時 )