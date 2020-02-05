人民幣兌美元在岸價5日維持低點震盪，早盤一度下跌逾百點，報7.0048元，再度「破7」。終場收盤前略有拉回，最終收報6.9997元，較上個交易日4時30分收盤價貶值97個基點，單日跌幅0.14％，創下2019年12月24日以來逾一個月最低。

人民幣兌美元離岸價5日亦跟進在岸價走勢，截至17點38分，離岸價報6.9769元，上漲139個基點，漲幅0.2％。

中間價5日報6.9823元，較上一日下跌44個基點，跌幅0.06％。

(工商 )