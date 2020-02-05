人民幣在岸價低點震盪 終場收跌97個基點 18:142020/02/05 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價5日維持低點震盪，早盤一度下跌逾百點，報7.0048元，再度「破7」。終場收盤前略有拉回，最終收報6.9997元，較上個交易日4時30分收盤價貶值97個基點，單日跌幅0.14％，創下2019年12月24日以來逾一個月最低。 人民幣兌美元離岸價5日亦跟進在岸價走勢，截至17點38分，離岸價報6.9769元，上漲139個基點，漲幅0.2％。 中間價5日報6.9823元，較上一日下跌44個基點，跌幅0.06％。 (工商 ) #基點 #終場收 #人民幣兌 #在岸價 #離岸價 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價重挫373基點 09:512020/02/03 財經 在岸、離岸人民幣跌破7關口 10:302020/02/03 財經 疫情燒向匯市 在岸、離岸人民幣失守7元大關 12:292020/02/03 財經 在岸人民幣官方收盤重貶957基點 16:412020/02/03 財經 《港股》恆指收漲0.17％，科網、醫藥股走高 16:482020/02/03 財經 人民幣中間價重貶530個基點 10:232020/02/04 財經 人民幣在岸價升破7 升值357個基點 18:322020/02/04 財經 人民幣在岸價、離岸價走跌 再度破「7」 10:372020/02/05 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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