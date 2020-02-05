受武漢肺炎疫情影響，台灣也有11名確診案例，引起不少民眾人心惶惶，聞之色變。衛福部草屯療養院心身組醫師呂尚恒特別提供3個方法，教導民眾舒緩「病毒式焦慮」，同時調適「防疫身心」。

呂醫師表示，最近在門診中就發現不少民眾因擔心疫情，影響心情，有位年長者，因孩子在大陸工作，擔心孩子和兩岸疫情變化，不知道該怎麼辦，不斷的問「醫師，你看這次的疫情會不會變得很嚴重」、「防疫防得了嗎，現該怎麼辦…」，呂醫師指，該名個案本身就有恐慌、憂鬱，現在心理又多了一層擔憂，因過度的反覆思慮，讓原本的焦慮、失眠變得更加嚴重。

呂尚恒醫師表示，面對不確定、不了解、無法控制的事，我們內心會萌生更多不切實際的擔心，這些擔心可提高我們的警戒，但如「數量過多」，反而會產生更多的情緒症狀。因而他特提供以下3個方法，教導民眾舒緩「病毒式焦慮」，並調適「防疫身心」。

要使用「2要3不」，呂醫師提醒「要」了解正確資訊，採取正確防疫保護法。「不要」過度追蹤新聞，「不要」聽信假訊息，減少不必要的心理負擔。再者要照顧自己和家人身體。最後則是照顧自己和家人的心理。

呂醫師並表示，提升自癒力的要領，可結合「放鬆」與「正念」，可從呼吸調息和覺察身體反應做起，並且安排個人喜好活動或遊戲，尋求人際關係的彼此支持。這是由靜而動、動靜皆宜的紓壓之道。

呂尚恒醫師另提醒民眾，若出現發燒與呼吸道症狀，就應該戴著口罩並儘快就醫，並告知醫師相關旅遊史、接觸史，以供醫師做確切診斷。若民眾緊張和焦慮，甚至驚恐的狀態越來越嚴重，建議民眾至醫院身心科門診接受評估與治療。

(中時 )