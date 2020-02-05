北京日外賣40萬單 2萬外送員「不見面」送餐 17:582020/02/05 旺報 林至柔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸外送員受肺炎疫情影響，近期實施「不見面」外送，降低傳染機率。(取自中新網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作組織於2月5日新聞發布會上透露，目前，北京市8.7萬多家餐飲企業中，有13％左右仍在營業。 北京市網路餐飲訂單量每天約40萬單，較前期有所下降，目前送餐人員2萬人左右，根據疫情要求，網路第三方平台加強對送餐人員的健康管理，包括每天對送餐人員進行體溫監測、送餐過程中全程戴口罩、不見面取餐，盡可能減少面對面接觸。 另外，大陸餐飲協會近期發揮市場中介組織的作用，規範行業，聯防聯控，共同為疫情做好期間的第三方網路平台的監管。 (旺報 ) #人員 #北京市 #疫情 #網路 #餐飲 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國新視野－新型肺炎對經濟衝擊 不可小覷 04:092020/02/01 全球財經 應對肺炎疫情 人行：全力保障防疫資金調撥 16:412020/02/01 財經 有保庇！疫情延燒 女神故鄉沒半個疫情病例 23:322020/02/02 社會 疫情影響房市？李同榮：關鍵在「人性恐慌」 09:302020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 《傳產》武漢疫情房市拉警報？專家點出關鍵殺傷力 10:342020/02/03 財經 肺炎疫情肆虐 標普預測：陸銀行業不良貸款增逾5兆元 15:102020/02/04 財經 習指示統一調度 研發疫苗 04:092020/02/05 焦點新聞 標普：肺炎疫情成亞太地區主權信用關鍵風險 12:452020/02/05 財經 武漢疫情 中研院研究員：7日會進入第二循環 15:222020/02/05 政治 兩岸熱門新聞 返台前曾簽承諾書 武漢台商：要怪就怪病毒太厲害 - 兩岸 - 旺報 湖北台辦： 900台胞心急如焚返台 盼台積極配合 - 兩岸 - 旺報 陸防疫專家：武漢肺炎感染9至12天病情最重 - 兩岸 謊稱「菲律賓回來」確診肺炎 男慘害封村4千人隔離 - 兩岸 新型冠狀病毒肺炎 專家曝最危險的地方 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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