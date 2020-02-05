北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作組織於2月5日新聞發布會上透露，目前，北京市8.7萬多家餐飲企業中，有13％左右仍在營業。

北京市網路餐飲訂單量每天約40萬單，較前期有所下降，目前送餐人員2萬人左右，根據疫情要求，網路第三方平台加強對送餐人員的健康管理，包括每天對送餐人員進行體溫監測、送餐過程中全程戴口罩、不見面取餐，盡可能減少面對面接觸。

另外，大陸餐飲協會近期發揮市場中介組織的作用，規範行業，聯防聯控，共同為疫情做好期間的第三方網路平台的監管。

(旺報 )