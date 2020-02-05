武漢肺炎疫情不斷擴大，已有許多明星在抗疫路上出錢出力，也有藝人手寫文字為醫護人員和民眾加油。向來熱心行善的吳奇隆也主動參加這次具重大意義的活動，他在個人社交網站上PO出自己手寫信向醫護人員致敬文字，同步標註昔日「小虎隊」成員蘇有朋、陳志朋，他們接力在微博上手寫下字條，十分暖心及有心。

「小虎隊」這次隔空為公益合體，吳奇隆在微博PO出手寫字條，以簡體字寫道：「戰鬥在一線的醫護天使，醫者仁心，無畏逆行，盼每個英雄都平安歸來。」他向所有站在第一線的醫護人員致敬；陳志朋曬出手寫信，呼籲：「抗擊肺炎 保護好家人 保護好自己」，祈禱此次疫情能趕快過去。

蘇有朋也寫下「立春，又是新的開始，願春暖花開時，日子一切如常，願正在為抗疫奮戰、堅持的所有人平安、加油。」網友紛紛力挺「沒想到字體也能接力」，「沒有過不去的冬天，沒有到不了的春天」，勉勵大家一定會平安的。

(中時 )