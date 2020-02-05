台南市政府文化局首辦「龍崎光節－空山祭」，去年底開展以來好評不斷，被網友喻為「全國唯一」、「全國最美」之山林燈節，不到2個月成功為龍崎帶來14萬參觀人次，創下觀光人數新紀錄，黃偉哲市長4日晚間專程視察，民眾熱情簇擁詢問「活動好成功，會不會續辦？」、「龍崎幾十年沒這種人潮」，他當場宣布續辦第2屆。

黃偉哲感謝全國各地民眾熱情支持，即便春節期間天氣不穩、近來武漢肺炎防疫警戒，空山祭人氣，始終居高不下，甚至連平日都有超過3000人次到訪，不到2個月，參觀人次已突破14萬。

他說，龍崎為台南市人口最少的區，人口僅3875人，超過27％為65歲以上人口，當地阿公阿嬤從沒想過龍崎也有這麼熱鬧光景，都很期待藉由「空山祭」持續辦理，帶動地方年輕化，將人潮、錢潮帶進來，打造南關線獨特觀光品牌，帶動地方創生能量！

黃偉哲說，龍崎擁有國際級的地質學環境、豐富多元的自然生態，以及深具在地特性的竹工藝產業等，「空山」其實「不空」，而是「寶地」，入寶地不會空手而回，將帶回滿滿的回憶。黃市長期盼以龍崎做為標竿，逐步發展深受高齡化、人口流失影響的地區。

文化局表示，空山祭辦理經費有限，無餘裕行銷宣傳，完全靠參觀民眾口碑行銷。活動愈到後期愈熱，白天、平常日人潮洶湧，假日參觀人數更是屢屢破萬。參觀者多是年輕人，成為最in的FB、IG打卡聖地。 「龍崎光節－空山祭」將延展至本周日閉幕熄燈，閉幕前一天（8日）適逢元宵節，文化局當天也將在現場舉辦一場草地音樂會，陪民眾度佳節。

(中時 )