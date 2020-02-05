根據《NetMarketShare》網站統計，Google 旗下 Chrome 瀏覽器，截至 2020 年 1 月份在桌面端持續保有最高市占，佔有率達到 67%，領先 Firefox、Internet Explorer(IE)、Edge、Safari 都有相當大的差距。Chrome 現已針對 Mac、Windows 以及 Linux 系統推出最新 80 版，內含不少亮點功能，用戶可多多留意。

桌面版瀏覽器的市佔率。（摘自NetMarketShare）

一、停用第三方Cookie追蹤功能

如今在 Chrome 80 版當中，導入了 SameSite 這項 Cookie 追蹤設定，大幅限制 Cookie 被第三方網站濫用於追蹤用戶的功效，能更進一步保護用戶隱私。

二、讓你不受打擾的網站通知

當前若是該網站有提供推送通知(Notification)的功能，都會在你首次登入時，請求開放推送通知的權限，十分惱人。一般來說，除了常用且必要的網站服務，使用者開放這項權限的機率可說是很低。因此，為了因應這樣的需求，Chrome 80 版進一步優化的顯示介面，將網站要求開放通知推送權限的干擾性降低，不只不會有彈出式視窗，要求使用者點選是否開放通知推送權限，新介面會直接禁止通知推送權限，並在網址列右側，以鈴鐺上有一條斜線的限制圖標，顯示已禁止使用通知權限的提示。

三、禁止使用FTP

在先前的版本中，Chrome 已經針對僅使用 HTTP 傳輸協定，未使用 HTTPS 通訊協定的網站，在網址列標示「不安全」(因為HTTP協議本身並不具備加密的功能)；如今因為 FTP( File Transfer Protocol )也不支援加密，因此也在 Chrome 80 當中被禁用。如果要登入 FTP 站點，建議透過另外下載的 FTP 程式來登入。

(中時電子報)