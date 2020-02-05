王湘瑩8年前被捲入Makiyo「醉毆運將」事件，演藝事業被衝擊多年。她5日出席台視新戲《四月望雨》首映，自嘲難得可以當主角，所以原本穿得很辣盛裝出席，但看到大家都包很緊，於是趕緊包起來。她後應媒體要求脫掉外套，挖胸中空爆奶裝超吸睛，果真是誠意滿滿！

王湘瑩出席《四月望雨》首映。（林淑娟攝）

王湘瑩坦言，當年那起事件確實嚴重衝擊了演藝工作，最慘時曾連續多年每年收入都是0，只能靠吃老本度日，直到這兩年才陸續有工作進來，「往正面想，2月就滿8年了。時間也過得很快，人要往前看，我曾經因為這件事變得畏畏縮縮，現在選擇做自己。」

她除了偶爾上通告，也客串不少部大愛台戲劇，「雖然大家不會提，但還是有些電視台會擔心那件事影響到工作，還是有顧慮。我還是要繼續努力，希望大家多給我工作機會！」她說前幾年則是一直在等待機會，還是有經濟壓力，要存錢有點難，現在才稍微有「錢進口袋」的感覺，「不過那件事也讓我變得更強大了」。

王湘瑩出席《四月望雨》首映。（台視提供）

王湘瑩說，她難得有一部戲可以演到主角，但初期卻經常被林福地導演罵到哭，最深刻的是，她光是一個「坐下」動作就NG了近20次，心情很沮喪，最後因為導演半威脅式的喊話：「不好好珍惜，就不再會給妳任何一顆好的特寫鏡頭 !」令她當場崩潰大哭，但也隨即抓到訣竅馬上順利完成。

她劇中未婚生子，戲外已經37歲、單身兩年的她說透露，去年凍卵，3次共取了23顆，如果最後還是沒有對象，又想生小孩，就可能會考慮未婚懷孕。

(中時 )