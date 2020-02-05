因為武漢新型冠狀病毒肺炎疫情影響，高雄市台灣電力男足隊原本2月2日要出發前往蒙古首都烏蘭巴托進行2020亞協盃足球賽外圍賽第一回合賽事，卻在桃園國際機場收到蒙古政府拒絕入境的壞消息，中華民國足協今天表示，接獲亞足聯通知，原訂賽事將改期進行，時間、地點尚待宣布。

為了這次亞協盃外圍賽，高市台電大年初四就收假練球，2日清晨4點從高雄搭遊覽車北上，8點多到桃園國際機場，在現場接獲搭乘的大韓航空通知，蒙古政府拒絕高市台電入境，航空公司也無法接受高市台電登機。

雖然中華足協工作人員積極與蒙古足協及駐蒙古代表處溝通，表示台灣目前並非疫區，航班也不會經過中國，但在登機截止時間前都無法獲得蒙古政府正面回應，高市台電在足協工作人員安排下先至中壢的旅館休息一晚，並於亞足聯確認2月5日賽事無法舉行後，返回高雄持續備戰。

亞足聯經過開會討論後，決議2月5日和2月12日賽事將延後進行，檢視相關文件後開會決議這兩場賽事是否進行及賽事時間地點並通知兩隊，對於亞足聯的決定，足協第一時間也告知高市台電，接下來持續和外交部、體育署及亞足聯保持聯絡、掌握最新狀況，確保高市台電參賽權利不會受損，有任何最新消息，也會第一時間向球迷說明，並感謝外交部在過程中的協助。

(中時 )