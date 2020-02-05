日本「牛郎帝王」羅蘭（Roland）外型俊俏，名言是「世界上只有2種男人，我，和除了我以外的男人」。羅蘭近日來台，造成一股旋風，而這個號稱日本最偉大的牛郎，到底是用什麼方式，才能造就無人能敵的地位？原來，羅蘭18歲從大學退學後，就開始在牛郎界從事男公關的工作，年收入甚至高達3億日圓(約新台幣8600萬)，出過自傳，也是各大綜藝節目邀請的紅人，羅蘭也曾在節目大方坦承整形，曾是足球名校高材生的過去。

羅蘭整形前的樣貌，完全是個運動型的陽光男孩。（圖／Youtube）

外型俊美的羅蘭號稱從不靠陪睡或是陪酒賺錢，只用甜言蜜語等交際手腕討客人歡心，年僅

26 歲年收入就高達 3 億日元。羅蘭近日接受電視節目專訪時坦承自己曾整型，更大方公開整形前的樣貌。從畫面可以看到，相較於現在一頭金髮、雙眼皮和高挺鼻樑的貴公子模樣，整形前的羅蘭則是單眼皮、朝天鼻，再加上黑色短髮，完全是個運動型的陽光Boy。

日本「帝王級牛郎」羅蘭坦承整形！（圖／Youtube）

羅蘭大方表示曾經動過眼睛、鼻子、嘴巴、削骨等整形手術，總共花了1000萬日幣（約台幣280萬元）才打造成現在的模樣。他也透露從小學到高中，都是足球隊隊員， 高中時曾經是足球名校「帝京高校」的高材生，18 歲休學踏入牛郎界，靠著高超的撩妹手段， 25 歲就當上集團董事，更身兼模特兒、作家，交友圈遍及演藝圈，包括小室哲哉、 GACKT 等都是好友，除了有獨特的撩妹手法，他還頗具生意頭腦，現在在歌舞伎內就開了7間店。

羅蘭對自己在台灣的超人氣相當驚喜。（圖／羅蘭IG）

羅蘭主動公布整形前的照片也引發網友討論，雖然大多數人覺得「沒整比較好看」，但對人氣居高不下的他來說仍無損地位，他近日在限時動態還分享來到台灣的觀光行程，在台灣也有超高知名度的他，很快就引起女性粉絲們尖叫。羅蘭在逛書店時，還發現自己的自傳被翻成中文堆放在店內暢銷書位置，羅蘭興奮不已地表示：「感覺好不可思議」，返回日本前，羅蘭還曬出自己被台灣媒體報導的畫面，表示：「我會再來台灣，謝謝你的好意，再見。」

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(中時電子報)