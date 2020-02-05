針對武漢台胞第一批包機回台後續爭議，國民黨下午表示，國民黨考量到兩岸因溝通僵局，導致台商滯留大陸，無法順利返台，因此在春節期間為化解兩岸溝通僵局，成立「7人小組」從旁積極協助，促成武漢台商第一次包機回台；至於後續旅客名單等具體事宜確認，都由陸委會、國台辦，以及海基會、海協會持續溝通、討論，國民黨並未介入其中。

對於國民黨中央委員徐正文開記者會發布二次包機訊息，黨中央也表達不認同，表示若影響防疫及黨的形象，將祭出黨紀。

文傳會代理主委王育敏解釋，不分朝野共同防疫，關於包機情況，尊重陸委會後續安排；當時7人小組成立，從旁提供協助，主要是當時看到其他各國紛紛撤僑，但台胞在大陸完全沒有專機能載回台灣，春節期間才成立7人小組從旁協助，促成雙方善意達成共識，讓包機順利成行，「關於名單審定等細節問題，不再國民黨協調範圍。」

有關陸委會主委陳明通提及主動提供名單，讓老弱婦孺優先，現在細節執行有部分沒有落實。王育敏說，國民黨完全尊重陸委會最新評估，防疫後續資源安排，以及陸方在相關名單切實執行，完全尊重。

王育敏強調，防疫當前，國民黨立場是「不分朝野、一起防疫」，如何在台胞人權與防疫間取得平衡，是這次協助包機事件的重點。而台商徐正文對此事件的言行，主動發佈第二次包機時間有誤，造成陸委會認為對防疫工作產生困擾，「完全是徐正文個人行為，與國民黨無關。」若影響黨的形象，將會祭出黨紀處分。

她說，網路上指出徐正文有國民黨員身分，因此她重申任何國民黨員，不能出現干擾防疫工作行為，未來國民黨會祭出黨紀處分，希望能協助政府做得更好；國民黨在首次包機從旁低調協助，就是要讓包機能完成，若有個人向媒體主動召開記者會，發布不實訊息，完全是個人行為。

國民黨也呼籲，不希望有任何台商或黨員發表的意見，對防疫造成影響，也請相關人士自我節制；防疫當前，任何人都不應干擾防疫作業進行，或發佈不實訊息，若發現有黨員的個人言行干擾防疫工作，將祭出黨紀處分。對於後續包機回台規劃，國民黨尊重陸委會職權，與其對防疫相關執行細節安排。

(中時 )