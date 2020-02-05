首批台商自2月3日返國，一下機就有一人發燒並確診新型冠狀病毒，外界質疑中國大陸未尊重雙方協議，還放行發燒者。陸委會主委陳明通今重申，大陸到最後一刻才給完整名單，且未依我方要求，以短期出差者、老弱婦孺等重症高風險者為優先，陸委會呼籲對岸應配合，如果不能預先提供名單、與我方嚴密合作，雖然接回來的是同胞，但防疫第一優先，沒做好第二架飛機「絕對飛不起來」。

第一批返台台商不僅有一確診名單，甚至傳出飛回來的有非本國籍、名單不符、非老幼婦病優先等種種問題，陳明通表示，陸委會很早就表達訴求，早在武漢1月23日封城，陸委會24日就向中國提出兩大訴求，即希望妥善照顧台灣人、要求專機接回國人。結果有人一回來就馬上發燒確診，顯然防疫上有很大的不足。

陳明通表示，一開始很清楚表達，優先者回來者必須以當地短期出差沒有生活支撐、年紀年幼及有慢性疾病者這兩類高風險族群，但最後時刻中方才提供完整名單，一一核對後覺得不理想。甚至下機後，一個個量體溫，就發現一個發燒個案，送醫後也確診，「照道理是不能發生的」，顯然出現了漏洞。

至於第二批台商返台時機？陳明通表示，因為接台商返台，一方面基於人道與親情考量，另一方面防疫視同作戰，要顧及國人，防疫一定是第一優先，做到滴水不漏，才會有下一步。他強調，現在在檢討第一輪，接下來第二輪要把不足的地方再來充分溝通加強，才能讓國人放心。

與中國的雙邊對話過程中，民間有相關人士在其中穿梭放話。陳明通表示，民主國家對於民眾反映意見，會予以傾聽了解，反映民眾需求，但公權力須由由政府部門來執行，也需要公權力才能促進兩岸交流合作。他強調，熱心人士可以協助反應意見，但不能代為執行公權力，例如公佈名單等等，「如果沒有經過陸委會同意，名單不會通過，飛機也無法起飛。」

指揮官陳時中也表示，登機前的檢疫做好，並不是因為怕接到病人，而是擔心移動過程，造成整機感染，因此一定要做好確實防疫。

內政部部長徐國勇則表示，如果有台商上機前蓄意吃退燒藥，會觸犯社會秩序維護法，健康聲明也有偽造文書的問題，希望務必誠實，否則相關法令刑責很高。

(中時 )