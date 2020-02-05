梁佑南5日錄《女人我最大》前透露因武漢肺炎疫情延燒，許多活動都被迫取消，光是她接手的五場公益活動目前也少了一場，而到埔里基督教醫院的公益活動則幸運地如期進行。院內的長輩多數坐輪椅不方便到七樓大禮堂，因此改成室外活動，在員工運動中心前的門口舉辦，她描述小小院區內的場景是：「人多到站在馬路上，每一個入內的長輩都需要量體溫、噴酒精、戴口罩。」

梁又南在台上仍努力獻唱帶來歡笑。(摘自梁佑南臉書)

午後一點半陽光耀眼，太陽光直射令她難以睜開眼專注看舞台前方，尤其她在唱<親密愛人>的「親愛的人，親密的愛人」這句歌詞時都會習慣看著台下觀眾，「我慢慢蹲下身體，含情脈脈地看著前方的長輩，跟他示好，仔細一看對方竟然睡著了。」此事令她哭笑不得，後來才從護理人員口中得知長輩可能是閉眼好好享受而已，才讓她釋懷一下心情，「還以為我的歌聲太難聽。」

公益活動人多到站在馬路上且人人都得戴口罩。(摘自梁佑南臉書)

武漢肺炎疫情的緊繃，在活動中無法向長輩握手、擁抱表達自身的關懷，這令她感到非常惋惜，會讓她有一個很大的思考轉折則來自母親，「媽媽現在生病得依靠輪椅生活，她希望家中三個已出嫁的女兒能夠24小時陪伴她，因此我很能明白這些在照護中心的長輩的心情，他們渴望家人陪伴。」這五年來她很積極跑公益活動，基本上都能從眼神去讀出長輩的心聲，「很多人都說這些長輩都喜歡刷存在感，但講白一點只是最後生病倒數而已，讓長輩發揮專長，專長也符合對方需求的話，會讓生病的老人家自覺是個有用的人。」

(中時 )