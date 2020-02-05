民眾祈求防疫平安，朝天宮參拜人潮不減反增。（張朝欣攝）

武漢肺炎疫情讓民眾減少出門，但雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟人潮並未減少，廟方5日表示只有北部少數宮廟取消進香行程，中南部宮廟均如期進香，自行到廟參拜的信眾更是不減反增，大多數人是到寺廟祈求防疫保平安。

北港朝天宮新春期間進香人潮不受武漢肺炎疫情影響，每天人山人海，這幾天也有許多來自各地的進香團，以及自行開車來參拜的信眾，除了趕在元宵節前走春向神明祈福，也有不少人是針對武漢肺炎疫情祈求心靈上的寄託。

朝天宮監事陳金池表示，今年進香人潮與往年相比並未減少，除了北部幾間宮廟取消或延後進香行程，中南部宮廟均如期進香，這幾天還有中南部宮廟預約進香行程，全國矚目的白沙屯萬人進香團，也會如期在3月27日徒步抵達北港鎮。

陳金池說，武漢肺炎疫情造成人心惶惶，民眾除了載口罩預防感染，最需要的就是心靈的平靜，因此不少人特別抽空到朝天宮祈求媽祖保佑，廟方也呼籲出入公共場所盡量載上口罩，不過根據觀察，參拜信眾僅約2、3成載口罩。

信眾指出，老一輩說武漢肺炎就是1種瘟疫，以往都是藉由宗教安撫人心，現在醫學發達，大家採用科學方法防止染疫，但傳統信仰還是深植人心，目前還未發生社區群眾傳染，所以還是會到寺廟參拜祈福，讓自己減少恐慌，用信仰與信心度過此次疫情。

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(中時 )