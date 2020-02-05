武漢肺炎疫情升溫，全台掀起一波防疫物資搶奪戰，口罩買不到，酒精也是一罐難求，網路甚至瘋傳DIY教學自製酒精，其實不必這麼麻煩，次氯酸水防菌液效果更好，而且更安全。

家醫科醫師姚偉明解釋，濃度75%的酒精雖能殺死大部分的細菌、黴菌，但若是遇到像腸病毒、諾羅等這類比較頑強的病毒時，就無法產生作用。而且酒精容易揮發，具一定程度可燃性，民眾在防疫之餘，也要特別注意安全。

買不到酒精或怕DIY麻煩的民眾，醫師建議可用微酸性次氯酸水代替，次氯酸水無色、無味，不會傷害人體，與微生物或有機物接觸後，就會還原成水，使用上相對安全，日本已廣泛應用於食品業、醫院及診所，取代傳統酒精或乾洗手。

水神總經理高雅鈴表示，1c.c.次氯酸水神等於1c.c.不刺激皮膚的酒精，無需再加水稀釋，國內外有120份報告佐證其抗菌消毒效果，可噴在身體各部位，民眾可將水神噴灑在口罩內外側、衣物或玩具、餐具上，把病毒隔絕體外，安全防護零死角。

值得注意的是，次氯酸與次氯酸鈉雖然只有一字之差，卻是完全不一樣的東西。前者為微酸，pH值在6.5到7之間，後者為鹼性，刺激性較強。

(中時電子報)