新型冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，掀起搶購口罩亂象，中央宣布口罩販售實名制明6日上路，民眾可持「健保卡」前往健保特約藥局購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買，衛生單位希望讓更多有需要的民眾買得到口罩，讓資源利用公平及透明。

縣府衛生局表示，偏鄉地區無健保特約藥局將由當地衛生所代為處理。另為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，1人限代持1張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

南投縣鹿谷及信義2個鄉鎮無健保特約藥局，由鄉衛生所提供服務，其餘11個鄉鎮市民可到健保特約藥局購買。為讓民眾順利購買，衛生局也邀集縣藥師公會、藥劑生公會協調縣內健保藥局統一於下午3點至5點時間販售(或售完為止)。

另鹿谷鄉及信義鄉考量民眾作息，信義鄉衛生所上午9時至11時販售(或售完為止)、鹿谷鄉衛生所下午2時至4時販售(或售完為止)，信義鄉及鹿谷鄉二所衛生所假日服務不中斷。

衛生局長黃昭郎也呼籲民眾，口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾及一般學生無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

(中時 )