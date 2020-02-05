屏東縣擁有豐富多元的原住民文化，展現在音樂、藝術上，屏東縣政府推出「部落寫手」計畫，透過培養文字、影像的傳播，讓族人用自己的手寫自己的故事，以自身的角度來詮釋當代原住民的議題與文化，讓各部展現豐華，為部落文化復振努力。

部落寫手計畫希望培育更多具有書寫、田野紀錄、影像編輯的族人，這些人再成為種子，到各部落進行文化傳承，建構更多元的文化交流平台。學員們成為文化紀錄者，除了基礎拍攝與後製技術課程外，也要注重創作理念的建立。

原住民處表示，許多學員課程結束後，除了技術層面提升，也有創作概念上轉變與進步，看待部落的眼光與角度也不同。專案管理員黃睿宇表示，經過近2個月培訓，學員們都有成長與進步，透過筆和攝影機成為部落紀錄者，讓人看見部落的無限可能性。

屏東縣長潘孟安表示，原住民與生俱有音樂與藝術創作的天賦，是屏東非常珍貴的資產。青年是部落未來的希望、文化傳承的種籽，讓部落文化可以延續傳承。許多人異鄉遊子也都返鄉開設工作室創業，深耕這塊土地，期待未來他們都能像部落的雕刻家與藝術家，藉由文字與影像保存部落歷史與文化。

(中時 )