原住民族委員會主委夷將・拔路兒5日到屏東瑪家鄉北葉文化健康站宣導正確防疫知識，並與全國313個文健站連線，減少族人恐慌。（潘建志攝）

原住民族委員會主委夷將・拔路兒5日到屏東瑪家鄉北葉文化健康站宣導正確防疫知識，並與全國313個文健站連線，減少族人恐慌。（潘建志攝）

武漢肺炎疫情造成人心惶惶，原住民部落購買口罩、酒精不易，加上老人家不會用網路接收相關資訊，被防疫邊緣化，原住民族委員會主委夷將・拔路兒5日到屏東瑪家鄉北葉文化健康站宣導正確防疫知識，並與全國313個文健站連線，減少族人恐慌。

原民會安排台大護理系畢業，曾投入SARS社區防疫宣導的衛生保健科長柯麗貞來宣導，包括使用口罩及洗手時機、口罩實名制防疫策略、衛生所購買口罩流程等。同時播放中央流行疫情指揮中心宣導影片，讓部落族人及長輩獲得最正確的防疫知識。

現場也以直播方式，網路連線到全台313個文健站，讓所有部落同時獲得最新防疫資訊。夷將表示，原民會從1月27日起就以通訊軟體群組，轉知各縣市文健站該注意的防疫工作，及中央流行疫情指揮中心宣導訊息。

原住民立委伍麗華表示，有些部落沒有超商、藥妝店，族人不斷反映買不到口罩等防疫物品，原民會透過文健站全台直播宣導，讓族人了解正確資訊，減少不必要的恐慌。

族人徐春妹說，之前不戴口罩就不敢出門，很怕被傳染，連1、2歲小朋友也強迫戴上口罩，加上口罩難買數量不足，非常擔心。聽到原民會宣傳不需隨時戴口罩，也不需搶購才放心，也要告訴家人正確訊息。

(中時 )