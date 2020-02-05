60歲單身陳姓婦人，在臉書上認識自稱是敘利亞「高富帥醫生」，醫生以溫柔攻勢取得信任後，指稱寄價值約新台幣2869萬元的珠寶包裹給她，陳婦不疑有他，到銀行要匯出86萬元的運費，行員及保七警方及時阻詐，陳婦雖網路愛情夢碎，所幸，保住大筆辛苦錢。

陳婦在2月3日到台灣銀行豐原分行櫃檯要辦匯款，不斷低頭滑手機引起行員注意，通報員警前來關心。陳婦向員警表示，她在臉書認識自稱是敘利亞醫生「喬治」，「喬治」因深愛她而寄出一箱約價值約新台幣2869萬元的珠寶包裹，要送她當見面禮，未來會來台灣和她相會。

事後，陳婦接到自稱貨運公司聯繫指稱，珠寶運來台灣必須先繳約新台幣86萬元運費，還交代她若遇到銀行及警察查證，一律回應「珠寶是她之前去土耳其旅遊時買的」，因為太大、太貴重，才以貨運寄回。

保七員警與台銀人員不斷分析勸說，陳婦恍然瞭解詐騙集團手法，感謝員警與行員協助保住她的辛苦錢。保七總隊呼籲，不要相信從未見過面的網路愛情，詐騙集團透過「送愛的禮物」藉口需要運費騙取匯款，民眾不要受騙上當。

(中時 )