28歲的孟耿如在恐怖國片《女鬼橋》飾演新聞記者，帶領觀眾進入校園靈異事件，踏上傳說中「靈異第14階」的女鬼橋，自己試膽，更挑戰觀眾的膽量。孟耿如除了為記者播報做足功課，特別注意不能有台灣國語或是奇怪的捲舌音。在拍戲過程中，她更體驗了生平第一次的靈異經驗，感應到自己過世的爺爺，反倒讓她感到相當安心。

孟耿如說，有次演出時她呼吸不順暢，所以先回家補眠休息。在昏昏沈沈的情況下，她似乎聽到客廳有人進來，並在她額頭親吻了一下，但她確認當時家裡只有她一個人，她事後表示：「應該是已經過世的爺爺回來對孫女的關切吧！」結果當晚上醫院急診檢查身體發現是氣胸症狀，若沒及時診斷恐有生命危險，也讓她感嘆：「冥冥之中天上的爺爺仍然在照顧著我」。

孟耿如首次主演鬼片《女鬼橋》。（傳影互動提供）

孟耿如表示爺爺在2016年過世，雖然這次的靈異感應沒有看到爺爺的臉，但經過身旁的感覺讓她直覺那個人就是爺爺，「我們家從小就是三代同堂，加上爸媽都出門上班，所以都是爺爺奶奶在照顧我們，家裡感情很好。爺爺是個很沒脾氣、和善、樂觀的人，常帶我們出去玩、看電影，和他感情連結非常深。」

孟耿如更感性地說：「我都覺得我人生有很多習慣是爺爺帶給我的，因為他從前是軍人，譬如存錢、守時，以及做出承諾要達成的習慣，都是從小他給我的觀念，影響我滿深的。」電影《女鬼橋》改編校園熱門靈異話題，由孟耿如、林哲熹、嚴正嵐、張寗、詹宛儒、謝毅宏、葛丞等人領銜主演，並集結《紅衣小女孩》、《粽邪》製作團隊打造年度話題之作，該片27日全台上映。

(中時 )