安心亞、宋柏緯、溫昇豪、 古斌以及林映唯、程茉、周定緯今出席 TVBS、愛奇藝新戲《墜愛》記者會，單身多年的安心亞被問及是否有為了求姻緣出絕招？她說曾到龍山寺狂求紅線，但最後卻失敗，現場她喜收桃花、桃子，期待今年順利脫單。安心亞也分享了劇中分別親溫昇豪、宋柏緯的感覺，羞讚溫昇豪的吻技比較「老練」。

溫昇豪（中）劇中與演出姊妹的安心亞、程茉都有一段戀情。（圖／施岳呈攝）

安心亞在《墜愛》飾演「孤鸞女」方多米，感情路始終不順遂，現實中她單身長達5年，記者會上抽取愛情靈籤，籤詩寫著「結婚首先要有對象，不要只在乎外貌」，她透露現在擇偶已經不設限，也說：「只要感覺不錯，相處起來舒服就行，以前都希望找身高跟我差不多高的，然後要體貼、幽默，現在真的就都OK。」她自爆只要有心儀對象就會主動出擊，貼心地替對方準備早餐，曾因此倒追成功。

她的角色周旋於宋柏緯、溫昇豪兩個男人之間，她開心表示：「我是第一次在同一部戲裡親兩個，真的很難得，昇豪哥的吻偏老練一點。」她與溫昇豪的KISS戲一次就OK，換親宋柏緯時則狀況百出，宋柏緯也坦言：「她跟我的時候就是NG會比較多。」

演員們現場抽桃花籤。（圖／施岳呈攝）

宋柏緯劇中擁有雙重身分，在神界是「霸氣月老」李月，專門用紅線替人牽姻緣，卻不能左右自己的愛情，在人間則是「離婚律師」游天樂。他首次與安心亞合作，宋柏緯表示對於此次的作品很滿意，特別是和安心亞的感情戲，他邊講邊露出靦腆笑容，主持人趁機虧他：「你演月老又親了女神安心亞，播出後自己小心一點，因為男女粉絲都會追著你跑。」

安心亞（中）樂捧桃花求今年脫單，勾宋柏緯談禁忌人神戀。（圖／施岳呈攝）

安心亞和溫昇豪劇中也有著許多感情糾葛，兩人大學時是情侶，分手後再見面，他竟變成安心亞的上司，也是她劇中妹妹程茉準備論及婚嫁的男朋友，三角戀錯綜複雜。溫昇豪的角色「姊妹通吃」，拍攝時是否會尷尬？他說兩段戀愛的時間點相隔多年，詮釋起來沒有任何障礙。

程茉、 宋柏緯劇中有落水戲碼，比起喜歡游泳的宋柏緯，程茉坦言拍攝時相當緊張還伸手拉宋，她也因此自覺不夠專業，拍攝隔天馬上報名潛水班，在新戲殺青後同時也拿下兩張專業證照；而林映唯則為戲克服懼高，她的「水中戲」是以吊鋼索加上特效呈現，首次吊鋼索的她就挑戰兩層樓高度，更要以自由落體的方式垂降，還好最後順利完成拍攝。

該劇描述安心亞與宋柏緯大談禁忌人神戀，她只要一難過，宋柏緯就會立刻心電感應，使用「瞬間移動」前去安慰她。除了複雜愛情線，宋柏緯與古斌（飾 石三生）還有許多打鬥戲碼，首集兩人就吊著鋼絲展現神力。《墜愛》自2月8日起，每週六晚間10點將於TVBS 42台、愛奇藝台灣站播出。

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(中時電子報)