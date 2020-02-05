曾經被評為財政「重度昏迷葉克膜區」的屏東縣，自從縣長潘孟安上任後，積極引資招商、開源節流，截至2019年底，共計減債109.93億，為屏東縣未來發展立下基礎，也繳出亮麗成績單。

屏縣府財稅局副局長莊美英表示，稅收是政府財政重要財源，有完善的財政規畫搭配有效率稅捐稽徵工作，才能確保政府施政經費充裕；以屏東為例，財稅局從2014年到2019年徵收的地方稅逐年增加，去年更創新高達近74億，相較前一年共增加5億5555萬元。

「創造好的投資環境是稅收增加主因」，莊美英透露，過去閒置許久的大慶工業區因釋出土地，為屏東挹注超過2.2億元的土地增值稅，另外本田公司也允諾在地投資40億元，加上「屏東縣土石採取景觀維護特別稅自治條例」特別稅，未來有信心每年可以還款2億元。

為讓民眾方便繳交稅款，財稅局也提供不少便民措施，莊美英說，屏東有多達33個鄉鎮市公所，其中有偏鄉、山區與離島，若僅靠財稅總局及3分局，要來服務全縣縣民恐有不足地方，因此，透過資訊科技及跨機關合作，2019年8月已完成全縣遠距視訊設立據點，光去年服務件數就有8414件，相較2018年成長82.04％。

另外也與戶政、地政等公部門合作，運用電子閘門、傳真或通報等方式，簡化民眾申辦事項或主動辦理稅捐減免，全年替民眾節省約142萬元規費及14萬張紙。

(中時 )