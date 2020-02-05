特斯拉（TSLA）股價再現強勢，盤前一度突破900美元關口，創下上市以來新高，總市值突破1400億美元。Wind數據顯示，年初至今特斯拉股價已累計上漲超過86%。這其中最賺錢的投資人或機構有那些呢？

支持特斯拉再次大漲的直接原因是其合作夥伴松下在財報中傳出的利好。松下剛剛發佈的財報顯示，其與特斯拉在美國的電池業務首次實現了季度盈利。

最大贏家當然是創始人兼大股東伊隆·馬斯克。富比士富豪榜顯示，馬斯克目前以393億美元身家在富豪榜中排在第24位，而在2019年的富比士排行榜中，其僅位列第40位。

除了賺得盆滿缽滿的馬斯克，一年市值漲了5倍的特斯拉背後，還有誰是贏家？

特斯拉2019Q3財報顯示，特斯拉的前五大機構股東分別為Baillie Gifford（占股7.47%），Capital World Investors（占股5.69%），Public Investment Fund（占股4.60%），Vanguard Group（占股4.40%），及BlackRock（占股3.56%）。

大陸機構股東亦在爭先退出。曾於2019Q2大幅增持特斯拉的高瓴資本，已於2019年Q3減持67.06%。而2017年特斯拉的第五大股東騰訊，已然「全身而退」。對於具體的退出時間及投資回報，騰訊對投中網表示，「暫不方便回應。」

從A輪至E輪，馬斯克持續領投特斯拉，投入資金超1億美元。如今，身為特斯拉的最大股東（持股近22%），馬斯克個人的投資回報率高達200倍。

有趣的是，作為馬斯克的好友，甲骨文公司創始人兼董事長艾利森在過去的一年中「躺賺」了6億美元。2018年12月，艾利森在加入特斯拉董事會之前便購買了其300萬股的股票。這些股份在當時價值10億美元，如今的價值則超過16億美元。

(中時電子報)