首批武漢返台台商隔離檢疫進入第2天，中央流行疫情中心表示，除了5人還在醫院隔離中，其餘242人都居住在三處檢疫所，目前都無人發燒，情緒平靜，並全數完成第一次採檢，結果這一、兩天會出爐。只有少部分人有民生要求，有人怕冷要求多床棉被、有地方WiFi還沒到位，這些會陸續克服，至於面臨抽菸的要求，防疫人員只能勸其忍耐。

武漢返台的247人當中，有1人一下機就發燒確診，另有2人喉嚨不適、1幼童腹痛由媽媽陪同，共5人後送收治負壓隔離病房，昨晚該幼童確認只是單純腹痛，已和媽媽轉至檢疫所。

醫福會執行長王必勝指出，不過，集中隔離檢疫者中則另有2人昨出現輕微症狀，其中1個人咳嗽、1個人畏寒症狀，同步轉往桃園醫院收治，因此，目前集中隔離檢疫人數仍維持為242人。

王必勝說，為了減輕護理人員負擔，檢疫所發給隔離者每人一支耳溫槍，每天要自行量體溫，一天兩次，再由護理人員判斷是否協助後送醫院。目前全台三個檢疫所共10名護理人員協助。至於飲食部分目前由專人送到門口，垃圾、洗衣則必須自行配戴口罩後出房門自理。

王必勝說，現在大家都很平靜、很有秩序，僅有部分民眾有個別民生要求，例如部分檢疫所本來就沒有WiFi，但這些會陸續去克服，隔離期間也不會限制隔離者使用手機；但他也苦笑，有部分隔離者要求抽菸，這點就沒辦法做到。

王必勝強調，目前這242人陸續由感染科醫師採檢，結果預計這一、兩天會陸陸續續出爐，至於醫院隔離治療者也會待二採陰性後，才會轉回檢疫所接續隔離。

而目前在檢疫所及醫院的人都沒有發燒，包括確診者或有症狀者亦僅是輕微症狀，顧及心理層面，目前指揮中心也安排八里療養院的心理師跟醫師介入，用專線針對心情較焦燥、不安的民眾提供調解、紓解。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )