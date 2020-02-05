武漢台商包機返台，因出現確診案例，在台灣引起軒然大波，也影響到後續的包機安排。有武漢台商感嘆，要怪就怪病毒太厲害，潛伏期難防，登機前也都有簽署承諾書，承諾14天內沒有接觸過確診和疑似病例，他認為，沒有人樂見確診增加，但也不該因為出現一個病例，就打亂後續的返台包機安排。

一名武漢台商受訪指出，在登記返台航班前，就被要求填寫「在鄂台胞申請返台承諾書」，共有六點。

1.自覺配合做好疫情監測防控和其他安全保障工作，如果發現疑似病例或其他不適合乘坐飛機的情況，願在湖北治療或醫學觀察。

2.如實填報《申請返台台胞信息登記表》，說明近期身體狀況及基礎病情況

3.由湖北居住地至台灣入境關口期間，做好自身衛生防護，戴好口罩，服從途中隨行醫護人員的管理，返台後服從台灣防疫部門的相關要求。

4.返台後配合台灣當地防疫要求做好隔離防護，若被台灣防疫部門檢測出疑似感染症狀，自己承擔一切後果，並第一時間將有關情況反饋至湖北方面。

5.即日前14天內未接觸確診和疑似病患。

6.相關填報信息及以上承諾均屬真實自願。

該台商認為，大陸在事前的防範和宣導，都已經盡可能做到，最後不幸仍有一位確診病例，任誰都不樂見，他覺得要怪就怪病毒太厲害，潛伏期讓人難防，但台灣不應該因此就不讓後續的湖北加班機返台。

(旺報 )