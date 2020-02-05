武漢肺炎患者因個人體質會出現不同的症狀與反應，大陸防疫專家指出，有病人會持續高燒，但相當一部份人是中低熱度。按目前的資料顯示，新冠病毒肺炎病人病情最重的時期是患病後9至12天。有人初期病情不重，但一周後可能會快速加重。

《環球時報》引述大陸國家衛健委公佈的資料顯示，2月3日、4日的新增重症病例分別為492例和431例，相比2月1日的186例有明顯提升。大陸國家醫療專家組成員、北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺5日對此問題分析稱，目前對新冠肺炎的甄別速度大大加快，確診病例增加，重症病人也會增加，這是符合規律的。

李興旺還表示，根據目前資料，新冠病毒肺炎病人病情最重的時期是患病後9至12天。在患病初期，有的病人持續高熱，但相當一部分病人是中低熱。有醫生形容稱，病人的症狀和CT影像是分離的，有時病人肺炎很重，但病情不重，一周後病情可能會加重，病情進入快速發展過程。

(中時電子報)