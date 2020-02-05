一名20歲的韓籍女大生日前獨自從北市搭UBER前往新北市泰山，不料下車時皮夾卻不翼而飛，趕緊向路旁的派出所求助，但因女大生幾乎不會說中文，雙方陷入雞同鴨講，還好員警反應快，透過GOOGLE翻譯成功溝通，最後也幫她找回皮夾，令女大生感動的含淚直說「謝謝台灣警察！」

林口警分局指出，當時女大生神色慌張快步走進泰山分駐所，礙於她僅會幾句簡單的中文，無法詮釋發生什麼事情，一旁員警突發奇想，開啟GOOGLE翻譯軟體，成功拼湊出她的來意，原來是女大生搭乘UBER回到泰山某大學，未料急著下車時，卻將皮夾遺留在車上。

員警了解狀況後，先透過UBER叫車系統留言給司機，並分析女大生抵達的時間，反向調閱沿線監視器畫面，找尋UBER的車牌，最後終於成功聯繫上駕駛，熱情的司機更特地從北市駕車至泰山，送回女大生遺失的皮夾。

女大生尋回皮夾後，確認韓國身分證、信用卡及新台幣8000元等財物皆安在，忍不住欣喜的眼淚，直在眼眶裡打轉，更不停稱讚台灣人真的很有人情味，台灣警察機智又熱心。

(中時 )